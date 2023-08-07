Колишній лівий захисник поїхав воювати в Україну, аби повернутись додому у красивому чорному пакеті. Андрєй Соломатін активно допомагав уболівальникам російських клубів, які знищують українські міста, а тепер й сам поповнив свої ряди, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Поїхав знищувати український Бахмут

Соломатін підписав контракт із батальйоном "Española", у рядах якого поїхав воювати у пекельний Бахмут, який росіяни називають його колишньою назвою Артемівськ. Він вже навіть отримав позивний "Солома". Звісно, небагата фантазія у росіян.

Колишній футболіст закликав нинішніх гравців не бити байдики, а підтримати своїх уболівальників, які у мирний час витрачали власні гроші, би підтримати улюблені команди з трибун стадіонів. Тепер ніби то настав час футболістам віддячити своїм фанатам.

Раніше колишній гравець московського ЦСКА у 2022 році неодноразово відвідував тимчасово окупований український Донбас та хизувався фотографіями зі зброєю.

В одному із минулих інтерв'ю пропагандистським каналам Соломатін згадував про ненависть громадян західних областей України у бік росіян, зокрема він пригадав свого колишнього одноклубника з України Тараса. Ймовірно, терорист казав про Тараса Ковальчука.