ЗСУ демонструють мужність та відвагу, а це надає нам сил і мотивації, – Караваєв

Збірна України зробила перший крок на шляху до чемпіонату світу-2022. Олександр Караваєв зробив великий внесок у перемогу команди над Шотландією.

Караваєв: Все це завдяки ЗСУ

Фланговий захисник Динамо зробив гольову передачу на Яремчука, який подвоїв перевагу "синьо-жовтих" у виїзному матчі проти Шотландії. Олександр розповів про дорогу у Кардіфф на фінальну гру проти Уельсу.

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Футболіст запевнив, що команда має усе необхідне для швидкого відновлення та підготовки до фіналу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Збірна прилетіла у столицю Уельсу 2 червня.

2 червня збірна привітала Караваєва з солідним ювілеєм, оборонцю виповнилось 30 років. Однак у своєму коментарі Олександр зауважив, що відчуває себе добре, він сповнений сил та енергії, щоб допомогти команді вийти на Мундіаль.

Поєдинок проти Шотландії закінчився перемогою української збірної з рахунком 1:3. Голи за "синьо-жовтих" забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. У складі суперника автором єдиного м'яча став Каллум Макгрегор.

Караваєв віддав належне нашим військовим, які щодня віддають свої життя та мужньо боронять країну від окупантів. Саме завдяки їх хоробрості збірна може виходити на футбольне поле та здобувати перемогу на своєму спортивному фронті.

Зараз для цього в нас є всі можливості, і все це завдяки нашим Збройним силам, які відстоюють українську державу, її незалежність та честь. Вони б'ються там на фронті, а ми на своєму місці маємо продемонструвати, що ми єдина незалежна нація,

– розповів Олександр.

"Усі думки про сьогоднішні важкі часи"

Динамівець хотів зробити собі подарунок на день народження у вигляді перемоги та результативних дій у грі проти Шотландії. У нього вдалось втілити думки у реальність. Караваєв додав, що робота ЗСУ щодня надає додаткової сили та мотивації виходити на поле та перемагати.

Усі думки про сьогоднішні важкі часи. Втім, упевнений, що наша перемога не за горами, як на футбольному полі, так і на фронті. Наші Збройні сили демонструють мужність та відвагу, а це надає і нам більше сил та мотивації,

– відповів футболіст Динамо.

Поєдинок проти Шотландії став для Караваєва 41-м у футболці головної команди країни. За зіграні матчі забив один гол та зробив 12 результативних передач.

Нагадаємо, що під час однієї з пресконференцій Караваєв не стримав сліз, коли почав говорити про українських військових. Він дякував нашій армії за щоденну боротьбу проти ворога.

Фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Уельс – Україна відбудеться 5 червня у Кардіффі. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00 за київським часом.