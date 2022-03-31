Зозуля отчитался о новой помощи

Футболист подчеркнул, что врачи также нуждаются в помощи волонтеров. Они ведь делают все возможное для того, чтобы спасти всех пострадавших от путинской орды.

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Зозуля рассказал о помощи врачам из Днепра.

"Кроме военного фронта постоянной помощи и поддержки нуждается и в медицинском. Наши героические врачи выкладываются на 100%, чтобы спасти жизнь и поставить на ноги украинских воинов и мирных жителей, пострадавших в результате рашистского нашествия", – написал Роман.

Также ему помогли и другие украинские футболисты Григорий Бущан, Николай Шапаренко и Евгений Челебко.

Сегодня мы передали больнице Мечникову в Днепре важнейшие губки для реконструкции оболочки спинного и головного мозга. Спасибо за финансовую поддержку моим друзьям – Жори Бущану, Николаю Шапаренко и Жене Чеберко,

– добавил футболист.



Зозуля помогает украинским медикам / Фото из фейсбука футболиста



Помощь от Зозули / Фото из фейсбука Романа