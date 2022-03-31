Зозуля отчитался о новой помощи
Футболист подчеркнул, что врачи также нуждаются в помощи волонтеров. Они ведь делают все возможное для того, чтобы спасти всех пострадавших от путинской орды.
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Зозуля рассказал о помощи врачам из Днепра.
"Кроме военного фронта постоянной помощи и поддержки нуждается и в медицинском. Наши героические врачи выкладываются на 100%, чтобы спасти жизнь и поставить на ноги украинских воинов и мирных жителей, пострадавших в результате рашистского нашествия", – написал Роман.
Также ему помогли и другие украинские футболисты Григорий Бущан, Николай Шапаренко и Евгений Челебко.
Сегодня мы передали больнице Мечникову в Днепре важнейшие губки для реконструкции оболочки спинного и головного мозга. Спасибо за финансовую поддержку моим друзьям – Жори Бущану, Николаю Шапаренко и Жене Чеберко,
– добавил футболист.
Зозуля помогает украинским медикам / Фото из фейсбука футболиста
Помощь от Зозули / Фото из фейсбука Романа
- Зозуля активно помогает нашим военным. Ранее он купил для земляков две машины скорой помощи, которые из Испании уехали в Киев и Харьков.
- Также Роман выставил свою футболку на аукцион. Средства из которой будут переданы на нужды армии.
- Футболист рассказывал о первых результатах проекта на нужды украинской армии.