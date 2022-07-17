Ми й дружили, бо я знав, що у нього всередині, – Зозуля про благородні вчинки Усика

Роман Зозуля розповів про дружбу з Олександром Усиком. Футболіст розповів як боксер допомагав українським військовим ще у 2014-2015 роках.

Зозуля: Він боксер, у нього інший характер

Роман запевнив, що боксер завжди був на боці України, а звинувачення у тому, що він нібито є прихильником "русского міра" – даремні. Футболіст розповів, що Усик допомагав українській армії ще з самого початку російської агресії.

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2014-2015 рік – Усик їде через Дніпро в АТО і набирає мене. Якщо б у нього було інше бачення, було б щось інше всередині, то я не думаю, що він би їздив в АТО на передок і віз би допомогу хлопцям на нульові позиції. Він дуже добре спілкується з львівськими прикордонниками. Навряд, вони би спілкувались з тим, хто за "русский мир",

– сказав Зозуля.

Роман пригадав ті випадки, коли Олександра запитували на пресконференціях "чий Крим?". Він наголосив, що це питання жодного разу не ставили футболістам збірної, проте чомусь постійно воно лунало у бік боксера.

"Якщо не помиляюсь, в першому інтерв’ю, коли у нього спитали, чий Крим, він сказав, що український. І потім журналісти на кожній пресконференції кричали: "Чий Крим?" Він сказав, що Крим божий, що Крим – кримчан, ще щось.

Мені б не важко було повторяти. Я з 2014 року казав, хто напав на Україну, що Путін ху**о. Але він боксер, у нього інший характер. Він почав злитися на ці запитання. Я також не розумію. У нього питали, чий Крим, а багатьом футболістам та тренерам навіть не задавали це питання. Я не чув, щоб у збірній України хтось раніше казав, як зараз, що у нас війна", – зазначив футболіст.

Так, у нього були неоднозначні ситуації з цими батюшками. Це його бачення. Але Усик допомагав військовим, їздив на передок. Тому ми й дружили, бо я знав, що у нього всередині,

– додав Роман.

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