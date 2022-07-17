Зозуля: Он боксер, у него другой характер

Роман заверил, что боксер всегда был на стороне Украины, а обвинения в том, что он якобы сторонник "русского мира" – бесполезны. Футболист рассказал, что Усик помогал украинской армии с самого начала российской агрессии.

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2014-2015 год – Усик едет через Днепр в АТО и набирает меня. Если бы у него было другое видение, было бы что-то другое внутри, то я не думаю, что он бы ездил в АТО на передок и вез бы помощь ребятам на нулевые позиции. Он хорошо общается с львовскими пограничниками. Вряд ли, они бы общались с тем, кто за "русский мир",

– сказал Зозуля.

Роман вспомнил те случаи, когда Александра спрашивали на пресс-конференциях "чей Крым?". Он подчеркнул, что этот вопрос ни разу не задавали футболистам сборной, однако почему-то он постоянно звучал в сторону боксера.

"Если не ошибаюсь, в первом интервью, когда у него спросили, чей Крым, он сказал, что украинский. И потом журналисты на каждой пресс-конференции кричали: "Чей Крым?" Он сказал, что Крым божий, что Крым – крымчан, еще что-то.

Мне не трудно было бы повторять. Я с 2014 года говорил, кто напал на Украину, что Путин ху**о. Но он – боксер, у него другой характер. Он стал злиться на эти вопросы. Я тоже не понимаю. Его спрашивали, чей Крым, а многим футболистам и тренерам даже не задавали этот вопрос. Я не слышал, чтобы в сборной Украины кто-то раньше говорил, как сейчас, что у нас война", – отметил футболист.

Да, у него были неоднозначные ситуации с этими батюшками. Это его видение.Но Усик помогал военным, ездил на передок. Поэтому мы и дружили, потому что я знал, что у него внутри,

– добавил Роман.

Усик рассказывает миру о преступлениях оккупантов