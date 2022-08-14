Не перестає дивувати: Зозуля придбав для ЗСУ універсальну машину швидкої допомоги

Український футболіст Роман Зозуля не перестає дивувати своїх фанатів цікавими "закупами" для ЗСУ. Цього разу він придбав карету швидкої допомоги.

Зозуля: Мене тішить, що кількість "хороших рузьких" невпинно зростає

За словами Зозулі, придбаний автомобіль "швидкої" відправиться у "гарячі точки". На фото можна помітити переваги цієї машини.

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"Зізнаюсь, мене тішить, що кількість "хороших рузьких" невпинно зростає, сьогодні їх уже більше 43 тисяч. Дякуємо ЗСУ за таке радикальне перевиховання.

Та все ж більше радію, коли наші герої повертаються із завдань цілими. І поки вони захищають нас на фронті, ми в тилу маємо працювати над тим, щоб допомагати і захищати їх. Я вірю, що тільки такий механізм приведе нас до перемоги.

Тому, нарешті поділюся, яку круту тачку ми разом з вами придбали. Це – новенький "Мед-Евак", який евакуюватиме наших поранених з найгарячіших точок. Завдяки своїй мобільності йому під силу дістатися туди, куди звичайній швидкій – зась", – написав Зозуля.

Нове авто для наших захисників / Фото з фейсбуку Зозулі

Чергова партія допомоги від Зозулі / Фото з фейсбуку футболіста

Також до комплекту входить:

квадроцикл 550 кубів. Зі змінними приводами та пониженою швидкістю.

мотоцикл класу ендуро 250 кубів( для підмоги та визначення місцевості)

причеп 2500х1300 міліметри з амортизаторами (для більшої зручності перевезення)

ноші 2 штук, з кріпленнями на грудях та ногах. Є можливість фіксувати подушку.

Сумка-аптечка.

Волонтерська діяльність Романа розпочалась із бойових дій на Донбасі. Відтоді футболіст постійно на зв'язку із нашими захисниками.