Зозуля: Мене тішить, що кількість "хороших рузьких" невпинно зростає
За словами Зозулі, придбаний автомобіль "швидкої" відправиться у "гарячі точки". На фото можна помітити переваги цієї машини.
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"Зізнаюсь, мене тішить, що кількість "хороших рузьких" невпинно зростає, сьогодні їх уже більше 43 тисяч. Дякуємо ЗСУ за таке радикальне перевиховання.
Та все ж більше радію, коли наші герої повертаються із завдань цілими. І поки вони захищають нас на фронті, ми в тилу маємо працювати над тим, щоб допомагати і захищати їх. Я вірю, що тільки такий механізм приведе нас до перемоги.
Тому, нарешті поділюся, яку круту тачку ми разом з вами придбали. Це – новенький "Мед-Евак", який евакуюватиме наших поранених з найгарячіших точок. Завдяки своїй мобільності йому під силу дістатися туди, куди звичайній швидкій – зась", – написав Зозуля.
Нове авто для наших захисників / Фото з фейсбуку Зозулі
Чергова партія допомоги від Зозулі / Фото з фейсбуку футболіста
Також до комплекту входить:
- квадроцикл 550 кубів. Зі змінними приводами та пониженою швидкістю.
- мотоцикл класу ендуро 250 кубів( для підмоги та визначення місцевості)
- причеп 2500х1300 міліметри з амортизаторами (для більшої зручності перевезення)
- ноші 2 штук, з кріпленнями на грудях та ногах. Є можливість фіксувати подушку.
- Сумка-аптечка.