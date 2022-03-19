Зозуля назвав футболістів, які разом з ним допомагають українській армії

Український форвард Фуенлабради Роман Зозуля відповів на запитання, хто з українських футболістів разом із ним допомагає українській армії.

Для українців Зозуля в Іспанії придбав дві машини швидкої допомоги, які попрямували у Київ та Харків.

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"Дуже багато. Я створив групу і запитав хлопців, чи додавати їх до групи. Одразу ж Зінченко, Миколенко, Вася Кравець із хіхонського Спортінга. Кравець – це взагалі окрема історія. Ми з ним уже були на валізах, хотіли їхати, але потім таки залишилися. Військові сказали, що тут ми набагато більше користі принесемо.

Пластун, Шахов, учора зателефонував Чигринський Андрій Ярмоленко. Але Андрюха зараз виключно Черніговом займається самотужки. Дуже багато хто. Скажу так: усі, хто грає у Європі. Щоб ніхто не образився", – почав він.

До наших легіонерів за допомогою звернувся навіть Усик, який хоче одягнути тероборону.

"Днями зателефонував Сашко Усик, сказав: "Ромо, у мене дві бригади, їх треба одягнути. З мене – фінанси та все інше, з тебе – логістика". Дзвонять дуже багато людей, від яких цього ніколи в житті не очікував", – заявив Зозуля.