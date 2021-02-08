Зоря вирішила розірвати контракт з іноземним футболістом

Джерело:ФК Зоря
Луганська Зоря у рамках зимового міжсезоння вирішила розірвати контракт з ізраїльським футболістом Максимом Гречкіним. Футболіст покине Зорю за обопільною згодою сторін.
Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов розповів, чому луганський клуб вирішив припинити співпрацю з Гречкіним.
До слова Офіційно: Шахаб – гравець Зорі
За словами Оганова, через травму Гречкін вирушив в Ізраїль, однак так і не повернувся в Україну через карантинні обмеження.
Він отримав травму і в перерві, коли грали збірні, полетів на консультацію до Ізраїлю. З того часу у складі Зорі його не було. Нещодавно він повинен був прилетіти, але не може цього зробити через карантинні обмеження в Ізраїлі,
– заявив Оганов.
Гендиректор Зорі розповів, що клуб та Гречкін домовилися про розірвання контракту.
"З ним досягнута домовленість про те, що контракт буде розірваний за обопільною згодою. Бажаємо Максиму подальших успіхів у кар'єрі", – додав Оганов.