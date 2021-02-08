Луганская Заря в рамках зимнего межсезонья решила разорвать контракт с израильским футболистом Максимом Гречкиным. Футболист покинет Зарю по обоюдному согласию сторон.

Генеральный директор Зари Станислав Оганов рассказал, почему луганский клуб решил прекратить сотрудничество с Гречкиным.

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По словам Оганова, из-за травмы Гречкин отправился в Израиль, однако так и не вернулся в Украину из-за карантинных ограничений.

Он получил травму и в перерыве, когда играли сборные, полетел на консультацию в Израиль. С тех пор в составе Зари его не было. Недавно он должен был прилететь, но не может этого сделать из-за карантинных ограничений в Израиле,

– заявил Оганов.

Гендиректор Зари рассказал, что клуб и Гречкин договорились о расторжении контракта.

"С ним достигнута договоренность о том, что контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. Желаем Максиму успехов в карьере", – добавил Оганов.

Гречкин не провёл в Заре и года