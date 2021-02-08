Заря решила разорвать контракт с иностранным футболистом
Луганская Заря в рамках зимнего межсезонья решила разорвать контракт с израильским футболистом Максимом Гречкиным. Футболист покинет Зарю по обоюдному согласию сторон.
Источник:ФК Заря
Генеральный директор Зари Станислав Оганов рассказал, почему луганский клуб решил прекратить сотрудничество с Гречкиным.
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По словам Оганова, из-за травмы Гречкин отправился в Израиль, однако так и не вернулся в Украину из-за карантинных ограничений.
Он получил травму и в перерыве, когда играли сборные, полетел на консультацию в Израиль. С тех пор в составе Зари его не было. Недавно он должен был прилететь, но не может этого сделать из-за карантинных ограничений в Израиле,
– заявил Оганов.
Гендиректор Зари рассказал, что клуб и Гречкин договорились о расторжении контракта.
"С ним достигнута договоренность о том, что контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. Желаем Максиму успехов в карьере", – добавил Оганов.
Гречкин не провёл в Заре и года
- Гречкин, у которого по данным Transfermarkt украинское гражданство, перешел в Зарю в августе 2020 года.
- За луганский клуб он провел три матча в чемпионате Украины. Его контракт действовал до 30 июня 2022 года.
- 24-летний защитник также сыграл один матч в составе сборной Израиля U-21.
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