Зоря вирішила розірвати контракт з іноземним футболістом
Луганська Зоря у рамках зимового міжсезоння вирішила розірвати контракт з ізраїльським футболістом Максимом Гречкіним. Футболіст покине Зорю за обопільною згодою сторін.
Джерело:ФК Зоря
Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов розповів, чому луганський клуб вирішив припинити співпрацю з Гречкіним.
До слова Офіційно: Шахаб – гравець Зорі
За словами Оганова, через травму Гречкін вирушив в Ізраїль, однак так і не повернувся в Україну через карантинні обмеження.
Він отримав травму і в перерві, коли грали збірні, полетів на консультацію до Ізраїлю. З того часу у складі Зорі його не було. Нещодавно він повинен був прилетіти, але не може цього зробити через карантинні обмеження в Ізраїлі,
– заявив Оганов.
Гендиректор Зорі розповів, що клуб та Гречкін домовилися про розірвання контракту.
"З ним досягнута домовленість про те, що контракт буде розірваний за обопільною згодою. Бажаємо Максиму подальших успіхів у кар'єрі", – додав Оганов.
Гречкін не провів у Зорі й року
- Гречкін, який за даними Transfermarkt має українське громадянство, перейшов у Зорю у серпні 2020 року.
- За луганський клуб він провів три матчі у чемпіонаті України. Його контракт був чинний до 30 червня 2022 року.
- 24-річний захисник також відіграв один матч у складі збірної Ізраїлю U-21.
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