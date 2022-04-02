Зоря відреагувала на чутки про зникнення клубу з футбольної карти України

У ЗМІ почала ширитись інформацію про можливе зникнення Зорі. Луганський клуб миттєво відреагував та спростував ці чутки.

"Зоря була, є і буде"

Пресслужба Зорі виклала заяву клубу, у якій заспокоїла прихильників луганської команди. Фанатам бронзового призера УПЛ не слід хвилюватись.

До теми Зоря може припинити існування, – журналіст Циганик про зникнення клубів на тлі війни

Луганський клуб не припиняє свого існування, а далі буде тішити українців своєю грою після перемоги України над окупантами.

Зоря була, є і буде. Вона і надалі буде брати участь у чемпіонаті України, прагнути до здобуття призових місць, аби достойно представляти наш футбол на міжнародній арені,

– йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що таку інформацію про Зорю поширив журналіст Ігор Циганик. Начебто у клубі хочуть заробляти на трансферах, а під час війни цього зробити буде майже неможливо.

Першу частину сезону луганська команда закінчила на четвертому місці у таблиці УПЛ. До третьої позиції, яку посідає Дніпро-1, відставання у 4 очки.

Повний текст заяви луганської Зорі

Останнім часом дедалі частіше у різних ЗМІ з'являється інформація про можливе зникнення з футбольної мапи України того чи іншого клубу. Нещодавно у цьому контексті згадувалася луганська Зоря, яка за підсумком осінньої частини сезону-2021/22 посідає четверту сходинку у турнірній таблиці.

Однак ніяких підстав для хвилювання у вболівальників триразового бронзового призера чемпіонату України не існує. Варто зазначити, що рішення про зняття того чи іншого колективу з чемпіонату є прерогатива виключно президента клубу.

Зоря була, є і буде. Вона і надалі буде брати участь у чемпіонаті України, прагнути до здобуття призових місць, аби достойно представляти наш футбол на міжнародній арені.