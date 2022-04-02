"Заря была, есть и будет"

Прессслужба Зари выложила заявление клуба, в котором успокоила поклонников луганской команды. Фанатам бронзового призера УПЛ не следует беспокоиться.

К теме Заря может прекратить существование, - журналист Цыганик об исчезновении клубов на фоне войны

Луганский клуб не прекращает свое существование, а дальше будет радовать украинцев своей игрой после победы Украины над оккупантами.

Заря была, есть и будет. Она и дальше будет участвовать в чемпионате Украины, стремиться к получению призовых мест, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене,

– говорится в обращении.

Напомним, что такую ​​информацию о Заре распространил журналист Игорь Цыганик. Вроде бы в клубе хотят зарабатывать на трансферах, а во время войны этого сделать будет почти невозможно.

Первую часть сезона луганская команда закончила на четвертом месте в таблице УПЛ. До третьей позиции, занимаемой Днепр-1, отставание в 4 очка.

Полный текст заявления луганской Зари

В последнее время все чаще в разных СМИ появляется информация о возможном исчезновении с футбольной карты Украины того или иного клуба. Недавно в этом контексте упоминалась луганская Заря, которая по итогу осенней части сезона-2021/22 занимает четвертое место в турнирной таблице.

Однако никаких оснований для волнения у болельщиков трехкратного бронзового призера чемпионата Украины не существует. Следует отметить, что решение о снятии того или иного коллектива с чемпионата есть прерогатива исключительно президента клуба.

Заря была, есть и будет. Она и дальше будет участвовать в чемпионате Украины, стремиться к получению призовых мест, чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене.