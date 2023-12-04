Вийти із зони вильоту з УПЛ чи наблизитись до Шахтаря: онлайн-трансляція матчу Зоря – Рух

У понеділок, 4 грудня, матч між Зорею та Рухом закінчить програму 16-го туру УПЛ-2023/2024. Поєдинок відбудеться на стадіон "Авангард" в Ужгороді.

Стартовий свисток про початок зустрічі Зоря – Рух пролунає о 13:00. Онлайн-трансляцію поєдинку можна спостерігати безпосередньо на сайті 24 Каналу.

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Клуби по різних полюсах турнірної таблиці

Це буде єдиний поєдинок 16-го туру, який відбудеться на початку нового тижня.

Рух підходить до лобової зустрічі у статусі 5-ї команди першого кола сезону-2023/2024. У 15-ти матчах "жовто-чорні" набрали 24 бали.

Натомість у Зорі передостаннє 15-те місце та лише 10 набраних очок. Катастрофічна ситуація для "мужиків" під фінал першої частини сезону. Щоправда, у луганського клубу ще є цілих три зустрічі у запасі.

У разі перемоги львівський клуб не впритул наблизитись до четвертого Шахтаря. Наразі відставання від "гірників" складає 4 бали. А якщо перемогу здобуде Зоря, то луганська команда зможе зрівнятись за очками із 13-ю Олександрією, у якої 13 пунктів, водночас обігнавши Верес, який йде 14-м (12 балів).

До 4 грудня 2023 року ці клуби 8-й раз зійдуться на одному футбольному полі. Наразі Рух у своєму активі має лише дві перемоги проти 4-х у Зорі. Ще одна гра зводилась до мирової.

На ютуб-каналі Football Hub о 12:20 стартує передматчева студія, де Олексій Корицький та Віталій Похвала обговорять шанси клубів на позитивний результат. Коментувати цей поєдинок буде Олександр Новак.

Зоря – Рух: онлайн-трансляція