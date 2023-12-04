Стартовый свисток о начале встречи Заря – Рух прозвучит в 13:00. Онлайн-трансляцию поединка можно наблюдать непосредственно на сайте 24 Канала.

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Клубы по разным полюсам турнирной таблицы

Это будет единственный поединок 16 тура, который состоится в начале новой недели.

Рух подходит к лобовой встрече в статусе 5-й команды первого круга сезона-2023/2024. В 15-ти матчах "желто-черные" набрали 24 балла.

Зато у Зари предпоследнее 15-е место и только 10 набранных очков. Катастрофическая ситуация для "мужиков" под финал первой части сезона. Правда, у луганского клуба еще есть целых три встречи в запасе.

В случае победы львовский клуб не вплотную приблизиться к четвертому Шахтеру. В настоящее время отставание от "горняков" составляет 4 балла. А если победу одержит Заря, то луганская команда сможет сравниться по очкам с 13-й Александрией, у которой 13 пунктов, одновременно обогнав идущий 14-м (12 баллов) Верес.

До 4 декабря 2023 года эти клубы в 8-й раз сойдутся на одном футбольном поле. Пока Рух в своем активе имеет лишь две победы против 4-х в Заре. Еще одна игра сводилась к мировой.

К слову. На ютуб-канале Football Hub в 12:20 стартует предматчевая студия, где Алексей Корицкий и Виталий Похвала обсудят шансы клубов на положительный результат. Комментировать этот поединок Александр Новак.

Заря – Рух: онлайн-трансляция