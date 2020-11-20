В основній та молодіжних командах луганської "Зорі" стався спалах коронавірусу. Уже 26-го листопада "Зоря" має зіграти проти грецького АЕКа в Лізі Європи.

Хто захворів у "Зорі"

Про коронавірус у "Зорі" розповів генеральний директор клубу Станіслав Оганов. Про це інформує сайт "Зорі".

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"Зоря" пройшла планове ПЛР-тестування у середу, 18-го листопада. Позитивні тести виявлені у молодіжних команд та основного складу.

Ми отримали результати і деякі з них виявилися позитивними. По-перше, позитивними виявилися тести у восьми футболістів Ю-19 і одного гравця Ю-21. Крім того, є позитивні тести у тренерського штабу основного складу і декількох гравців основи,

– сказав Оганов.

"Зоря" вирішила провести повторне тестування, за результатами якого чотири початкових тести виявилися помилковими. Решта залишилися без зміни.

Важливо. Всі ті, хто показав позитивний результат, ізольовані і перебувають під постійним медичним контролем.

Повідомляється, що "Зоря" готова до проведення матчів чемпіонату України. Втім, 21 листопада поєдинок луганців з "Олімпіком" не відбудеться. У донецькому клубі масовий спалах коронавірусу.

У понеділок, 23 листопада, "Зоря" пройде ПЛР-тестування в лабораторії, яка має сертифікат УЄФА.

За результатами тестування будемо прийнято рішення щодо тих, хто полетить в Афіни на гру Ліги Європи проти АЕКа.