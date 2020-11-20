У "Зорі" – спалах коронавірусу
В основній та молодіжних командах луганської "Зорі" стався спалах коронавірусу. Уже 26-го листопада "Зоря" має зіграти проти грецького АЕКа в Лізі Європи.
Хто захворів у "Зорі"
Про коронавірус у "Зорі" розповів генеральний директор клубу Станіслав Оганов. Про це інформує сайт "Зорі".
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"Зоря" пройшла планове ПЛР-тестування у середу, 18-го листопада. Позитивні тести виявлені у молодіжних команд та основного складу.
Ми отримали результати і деякі з них виявилися позитивними. По-перше, позитивними виявилися тести у восьми футболістів Ю-19 і одного гравця Ю-21. Крім того, є позитивні тести у тренерського штабу основного складу і декількох гравців основи,
– сказав Оганов.
"Зоря" вирішила провести повторне тестування, за результатами якого чотири початкових тести виявилися помилковими. Решта залишилися без зміни.
Повідомляється, що "Зоря" готова до проведення матчів чемпіонату України. Втім, 21 листопада поєдинок луганців з "Олімпіком" не відбудеться. У донецькому клубі масовий спалах коронавірусу.
У понеділок, 23 листопада, "Зоря" пройде ПЛР-тестування в лабораторії, яка має сертифікат УЄФА.
За результатами тестування будемо прийнято рішення щодо тих, хто полетить в Афіни на гру Ліги Європи проти АЕКа.
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