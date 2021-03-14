Швед зізнався, чому двічі відмовився переходити в Динамо
Орендований у Селтіка вінгер Мехелена українець Мар'ян Швед повідомив, що двічі міг перейти в київське Динамо.
Джерело:Футбол 24
Швед заявив, що його трансфери зірвалися, бо в Україні для нього існує лише один клуб – львівські Карпати. Він є вихованцем цього клубу.
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"У мене були дві можливості, коли я міг підписати контракт з Динамо. Але в Україні для мене існує тільки один клуб", – сказав українець.
Що відомо про Мар'яна Шведа
- 23-річний футболіст – вихованець львівських Карпат. У 2015 році Мар'ян потрапив у структуру іспанської Севільї.
- У 2017 році він повернувся у Львів. З 2019 року Мар'ян – гравець шотландського Селтіка, де не зміг закріпитися в основному складі.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Шведа у 650 тисяч євро. Контракт з Селтіком у гравця розрахований до кінця червня 2021 року. У цьому сезоні за Мехелен Мар'ян провів 13 матчів, у яких забив 4 голи та віддав одну гольову передачу.
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