Орендований у Селтіка вінгер Мехелена українець Мар'ян Швед повідомив, що двічі міг перейти в київське Динамо.

Швед заявив, що його трансфери зірвалися, бо в Україні для нього існує лише один клуб – львівські Карпати. Він є вихованцем цього клубу.

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"У мене були дві можливості, коли я міг підписати контракт з Динамо. Але в Україні для мене існує тільки один клуб", – сказав українець.

Що відомо про Мар'яна Шведа