Зоря підписала сербського півзахисника з досвідом гри в чемпіонаті Італії

Тренер луганців Ненад Лалатович переманив до України свого колишнього підопічного. Футболіст має досвід виступів за італійські К'єво та Удінезе.

Луганська Зоря невдало стартувала в УПл у сезоні 2023-2024. У першому матчі під керівництвом Ненада Лалатовича "біло-чорні" поступились на виїзді Руху (1:2).

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Після зустрічі наставник поскаржився на малу кількість гравців в обоймі. Тим часом, Зоря продовжує посилюватися цього літа, підписавши атакувального півзахисника.

Новачком луганців став сербський хавбек Петар Мічін. Як зазначається на Transfermarkt, 24-річний футболіст поставив свій підпис під дворічною угодою.

Зоря заплатила сербському клубу Раднічкі 150 тисяч євро за цей перехід. У тій команді Петар грав як раз під керівництвом Лалатовича.

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Мічін є вихованцем Войводіни, за яку дебютував у 2017 році. Хавбек також пограв за Црвену Звезду, Чукарічкі, італійські К'єво та Удінезе, словацький Серед, а також місцеві Напредак і Раднічкі. У складі Удінезе Петар провів два матчі в Серії А.