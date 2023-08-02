Луганская Заря неудачно стартовала в УПл в сезоне 2023-2024. В первом матче под руководством Ненада Лалатовича "бело-черные" уступили на выезде Руху (1:2).

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После встречи наставник пожаловался на небольшое количество игроков в обойме. Между тем, Заря продолжает усиливаться этим летом, подписав атакующий полузащитник.

Новичком луганчан стал сербский хавбек Петар Мичин. Как отмечается на Transfermarkt, 24-летний футболист поставил свою подпись под двухлетним соглашением.

Заря заплатила сербскому клубу Раднички 150 тысяч евро за этот переход. В этой команде Петарь играл как раз под руководством Лалатовича.

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Мичин является питомцем Войводины, за которую дебютировал в 2017 году. Хавбек также поиграл за Црвену Звезду, Чукарочки, итальянские Кьево и Удинезе, словацкий Среди, а также местные Напредак и Раднички. В составе Удинезе Петарь провел два матча в Серии А.