Рух – Зоря 2:1

Голи: Руніч, 67, Климчук, 86 – Русин, 21.

У п'ятницю, 28 липня, в УПЛ стартував сезон 2023-2024. У перших іграх Оболонь та Колос розійшлись миром, а Полісся перемогло Верес, пише 24 канал.

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Програма суботи почалась із матчу у Львові, де місцевий Рух приймав бронзового призера минулого сезону Зорю. Луганці суттєво змінились влітку, втративши Бражка, Булецу та тренера ван Леувена.

Під керівництвом Лалатовича Зоря почала активно та змогла вийти вперед в середині першого тайму. Антюху дали зайти у майданчик з флангу та віддати на Русина. Назарій впритул розстріляв ворота львів'ян.

Втім після перерви луганці вирішили зіграти на утримання, тоді як Рух активізувався в нападі. І це у підсумку принесло результат. Героєм матчу став Юрій Климчук.

Спочатку вінгер прорвався у карний майданчик та навісив на Руніча, який головою зрівняв рахунок. А під завісу гри Юрій вирвав перемогу завдяки дальньому пострілу після відскоку з кутового.

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До того ж луганцям довелось догравати в меншості через дві жовті картки для новачка Джордана. Таким чином, Лалатович невдало починає свою кар'єру в УПЛ, програвши менш статусній команді.

А ось Рух приємно вразив і тепер став одним із лідерів турнірної таблиці. У наступному турі львів'яни прийматимуть Ворсклу, тоді як на Зорю чекає матч з Кривбасом.