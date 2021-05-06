Зоря підписала 17-річного нападника з Бразилії

Луганська Зоря підсилює свій склад на наступний сезон. Команда Віктора Скрипника уклала угоду з 17-річним нападником Гільєрме Енріке.

Підсилення атаки

6 травня Зоря оголосила про підписання нападника Ботафого Гільєрме Енріке. Футболіст уклав контракт на 3 роки.

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17-річний бразилець складе конкуренцію шістьом форвардам команди. До цього Енріке виступав за Ботафого U-17, за який відіграв 30 матчів, у яких наколотив 7 голів. Також виходив на поле у футболці команди U-20. Однак провів лише 2 поєдинки, у яких забив 2 м'ячі.

Керівництво Зорі 6 травня теж продовжила контракт із бразильським оборонцем Жунінью. Лівий захисник залишається в Україні ще на три роки.