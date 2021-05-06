Усиление атаки

6 мая Заря объявила о подписании нападающего Ботафого Гильерме Энрике. Футболист заключил контракт на 3 года.

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17-летний бразилец составит конкуренцию шести форвардам команды. До этого Энрике выступал за Ботафого U-17, за который сыграл 30 матчей, в которых наколотил 7 голов. Также выходил на поле в футболке команды U-20. Однако провел всего 2 матча, в которых забил 2 мяча.

Руководство Зари 6 мая также продлило контракт с бразильским защитником Жунинью. Левый защитник остается в Украине еще на три года.