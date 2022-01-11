Зоря не встигла вийти з відпустки, а вже втратила двох гравців

Луганська Зоря розпочала підготовку до весняної частини української Прем'єр-ліги. Генеральний директор клубу Станіслав Оганов розповів про останні новини зі стану команди.

Функціонер повідомив, що два гравці поки не розпочали тренувань – у воротаря Микити Шевченка та хавбека Дмитра Хомченовського діагностували COVID-19.

Дивіться також Олександрія офіційно представила новачків: серед них футболісти Динамо та Шахтаря

"До 15 січня ми працюватимемо на місці, а вранці 16 числа вирушимо до Туреччини на навчально-тренувальний збір. Там пробудемо до 1 лютого. Заплановано чотири загальні тренування. На жаль, Микита Шевченко та Дмитро Хомченовський хворіють на коронавірус, тому приєднаються до нас після одужання. Всі решта футболістів у строю і вже займаються з командою", – сказав Оганов.

Плани Зорі

Разом із основним складом у Запоріжжі тренуються кілька гравців юнацької команди. Якщо їм вдасться проявити себе, тренерський штаб візьме їх на турецькі збори, які відбуватимуться з 16 січня до 1 лютого.

Під час підготовки до другої частини сезону підопічні Віктора Скрипника проведуть чотири спаринги. Перший контрольний матч луганці проведуть 19 січня проти польської Погоні. Після цього вони зіграють із казахстанським Актобе (23 числа), польським Ракувом (27-го) та сербським Спартаком (31-го).