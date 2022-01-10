Гравцями команди Юрія Гури стали: Артур Авагімян, Богдан Білошевський, Денис Костишин, Владислав Калітвінцев та Валерій Бондаренко.
До слова Дженоа може звільнити Шевченка: яка ймовірність такого розвитку подій
- 24-річний Авагімян підписав угоду до 30 червня 2025 року. Останні 2,5 сезони він виступав за одеський Чорноморець.
- 21-річний Білошевський орендований у київського Динамо до 30 червня 2023 року. Він виступав за Чорноморець у першій частині сезону.
- 24-річний Костишин підписав контракт до 31 травня 2024 року. Раніше він грав за ковалівський Колос.
- 27-річний Бондаренко орендований у донецького Шахтаря до 30 червня 2023 року. В осінній частині сезону захисник виступав за полтавську Ворсклу.
- Умови контракту з 29-річним Калітвінцевим, який з 2019 року грав за чернігівську Десну, не повідомляються.
Новачки Олександрії / ФК Олександрія