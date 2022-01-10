Гравцями команди Юрія Гури стали: Артур Авагімян, Богдан Білошевський, Денис Костишин, Владислав Калітвінцев та Валерій Бондаренко.

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24-річний Авагімян підписав угоду до 30 червня 2025 року. Останні 2,5 сезони він виступав за одеський Чорноморець.

21-річний Білошевський орендований у київського Динамо до 30 червня 2023 року. Він виступав за Чорноморець у першій частині сезону.

24-річний Костишин підписав контракт до 31 травня 2024 року. Раніше він грав за ковалівський Колос.

27-річний Бондаренко орендований у донецького Шахтаря до 30 червня 2023 року. В осінній частині сезону захисник виступав за полтавську Ворсклу.

Умови контракту з 29-річним Калітвінцевим, який з 2019 року грав за чернігівську Десну, не повідомляються.



Новачки Олександрії / ФК Олександрія

Зверніть увагу! На зимову перерву Олександрія пішла на шостому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок.