Функционер сообщил, что два игрока пока не приступили к тренировкам – у вратаря Никиты Шевченко и хавбека Дмитрия Хомченовского диагностировали COVID-19.

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"До 15 января мы будем работать на месте, а утром 16 числа отправимся в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Там пробудем до 1 февраля. Запланировано четыре общих тренировки. К сожалению, Никита Шевченко и Дмитрий Хомченовский болеют коронавирусом, поэтому присоединятся к нам после выздоровления. Все остальные футболисты в строю и уже занимаются с командой", – сказал Оганов.

Планы Зари

Вместе с основным составом в Запорожье тренируются несколько игроков юношеской команды. Если им удастся проявить себя, тренерский штаб возьмет их на турецкие сборы, которые пройдут с 16 января по 1 февраля.

Во время подготовки ко второй части сезона подопечные Виктора Скрипника проведут четыре спарринга. Первый контрольный матч луганчане проведут 19 января против польской Погони. После этого они сыграют с казахстанским Актобе (23 числа), польским Ракувом (27-го) и сербским Спартаком (31-го).