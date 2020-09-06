Луганська "Зоря" заповнила паузу у чемпіонаті товариським поєдинком проти "Олександрії" Володимира Шарана. Луганська команда забила чотири м'ячі у ворота суперника.

Зоря – Олександрія – 4:0

Голи: Гладкий, 17, Громов, 25, Кабаєв, 32, Юрченко, 74

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Несподіваний результат

"Зоря" дуже впевнено розпочала поєдинок. Схоже, суперник не очікував такої гри від луганської команди. Вже на 17-й хвилині голкіперу "Олександрії" довелось виймати м'яч з власних володінь. Артем Громов віддав хороший пас на ніким не прикритого Гладкого, останній пробив без шансів для голкіпера – 1:0.

Через кілька хвилин вже сам Громов став автором забитого м'яча. Партнер по команді віддав пас із глибини на хід нападнику, здавалось, що голкіпер буде перший на м'ячі, але невпевнена гра ногами призвела до того, що м'яч знову опинився у ногах Громова і той спокійно відправив м'яч у сітку воріт – 2:0.

На 32-й хвилині "Зоря" зробила рахунок розгромним – 3:0. Цього разу Владислав Кабаєв парашутом перекинув м'яч через голкіпера у дальній кут. Цей гол став останнім у першій 45-хвилинці.

Після перерви підопічні Шарана повинні були забивати перший гол, але Устимов не влучив у ворота. "Олександрія" створила ще декілька небезпечних моментів, але не зуміла їх реалізувати. Але забила "Зоря". Владлен Юрченко показав все на що він здатний та неймовірним парашутом з дальньої дистанції відзначився у поєдинку – 4:0.

Фінальний свисток судді зафіксував розгромну перемогу над "Олександрією" 4:0.

Відеоогляд усіх голів у матчі