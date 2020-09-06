Львівські "Карпати" дебютували в Другій лізі. І в першому ж матчі зазнали розгромної поразки вдома від хмельницького "Поділля".

Гості тричі забили у ворота "Карпат" за 13 хвилин у першому таймі. Та ще до того, як забити голи, гравці "Поділля" в одній атаці змарнували декілька нагод.

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В одній з атак пішов простріл у штрафний "Карпат". З першим ударом Прильопи в падінні воротар львівського клубу впорався. Він же впорався і з добиванням нападника, після чого м'яч влучив у перекладину. Тоді на допомогу прийшов Пріхна, але і він влучив в перекладину. Після цього потужного удару завдав Морговський, але захисник у стрибку зумів вибити м'яч з лінії воріт.

Дивіться відеоогляд матчу "Карпати" – "Поділля" (момент з перекладинами з 0:13)

Та згодом "Карпати" тричі пропустили (один з голів забив Прильопа).