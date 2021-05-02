Луганська Зоря та закарпатський Минай зустрінуться у Запоріжжі 2 травня у рамках 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути матч можна на сайті Спорт 24.
Поєдинок Зоря – Минай розпочнеться о 17:00. У прямому ефірі матч чемпіонату України покаже телеканал УНІАН.
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Також зустріч Зорі та Миная можна переглянути на ютуб-каналі Football Hub. Трансляція розпочнеться о 16:30.
Зоря – Минай: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- За три тури до завершення УПЛ що Зоря що Минай мають невирішені турнірні завдання, однак вкрай протилежні.
- Зоря утримує омріяне третє місце й у випадку перемоги на 90% гарантує собі бронзові нагороди.
- Натомість Минай перебуває на останньому місці та ризикує понизитися у класі. Закарпатцям обов'язково потрібно набирати очки й бажано якнайбільше.