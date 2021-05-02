Поединок Заря – Минай начнется в 17:00. В прямом эфире матч чемпионата Украины покажет телеканал УНИАН.

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Также встречу Зари и Миная можно посмотреть на ютуб-канале Football Hub. Трансляция начнется в 16:30.

Заря – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ

  • За три тура до завершения УПЛ что Заря что Минай имеют нерешенные турнирные задачи, однако крайне противоположные.
  • Заря удерживает желанное третье место и в случае победы на 90% гарантирует себе бронзовые награды.
  • Зато Минай находится на последнем месте и рискует понизиться в классе. Закарпатцам обязательно нужно набирать очки и желательно как можно больше.