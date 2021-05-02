Поединок Заря – Минай начнется в 17:00. В прямом эфире матч чемпионата Украины покажет телеканал УНИАН.

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Также встречу Зари и Миная можно посмотреть на ютуб-канале Football Hub. Трансляция начнется в 16:30.

Заря – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ