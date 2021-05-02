Легендарне тріо Заваров, Блохін та Євтушенко

Рахунок гри було відкрито вже на 5-й хвилині, коли сольний прохід Василя Раца лівим флангом завершився передачею у карний майданчик на Ігоря Бєланова. Однак воротар відбив цей удар, та на добиванні вдало зіграв головою Анатолій Заваров.

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Упродовж першого тайму "динамівці" були близькі до збільшення рахунку, найбільш небезпечними були спроби того ж Заварова. Але голів довго у матчі не було, а сама гра проходила у рівній боротьбі.

Та на 85-ій хвилині Динамо вдалося провести розмашисту контратаку, яку після швидкої комбінації партнерів по команді завершив Олег Блохін, перекинувши голкіпера іспанців.

А ще за три хвилини остаточний рахунок гри встановив Вадим Євтушенко. Гравець, який незадовго до того вийшов на заміну, здійснив забіг майже з середини поля і, обігравши воротаря Атлетіко, закотив м'яч у ворота.

Гра завершилася переконливою перемогою киян, які здобули свій другий Кубок володарів кубків.

Варто нагадати, що матч відбувся через тиждень після Чорнобильської катастрофи, про яку на той час у Радянському Союзі офіційно практично нічого не повідомлялося.