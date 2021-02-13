Зоря – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Джерело:24 канал
У суботу, 13 лютого, буде зіграний перший матч УПЛ після зимової перерви. Відновить сезон матч претендентів на бронзові нагороди – Зоря прийматиме Десну. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.
Саме Зорі та Десні випало відкрити другу половину сезону. Адже їх матч призначили на 14:00. Хоча в цей же час відбудеться матч Минай – Львів.
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Однак саме матч Зоря – Десна привертає більше уваги, адже це буде гра, в якій зійдуться претенденти на бронзові нагороди.
При цьому новачко луганчан Захеді Шахаб не потрапив у стартовий склад команди. Натомість з перших хвилин вийде інший іранський нападник Аллах'яр Сайядманеш.
Зоря – Десна онлайн-трансляція