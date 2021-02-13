В субботу, 13 февраля, будет сыгран первый матч УПЛ после зимнего перерыва. Возобновит сезон матч претендентов на бронзовые награды – Заря будет принимать Десну. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт 24.

Именно Заре и Десне выпало открыть вторую половину сезона. Ведь их матч назначили на 14:00. Хотя в это же время состоится матч Минай – Львов.

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Однако именно матч Заря – Десна привлекает больше всего внимания, ведь это будет игра, в которой сойдутся претенденты на бронзовые награды.

При этом новичок луганчан Захеди Шахаб не попал в стартовый состав команды. В то же время с первых минут выйдет другой иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш.

Составы команд

Заря: Василь, Циганис, Абу Хання, Вернидуб, Фаворов, Кочергин, Иванисеня, Хомченовский, Назарина, Гладкий, Аллахьяр.

Василь, Циганис, Абу Хання, Вернидуб, Фаворов, Кочергин, Иванисеня, Хомченовский, Назарина, Гладкий, Аллахьяр. Десна: Паст, Тамм, Огиря, Тотовицкий, Калитвинцев, Билошевский, Мостовой, Гуцуляк, Конопля, Будковский, Имереков.

Заря – Десна онлайн-трансляция