Заря – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ
В субботу, 13 февраля, будет сыгран первый матч УПЛ после зимнего перерыва. Возобновит сезон матч претендентов на бронзовые награды – Заря будет принимать Десну. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт 24.
Источник:24 канал
Именно Заре и Десне выпало открыть вторую половину сезона. Ведь их матч назначили на 14:00. Хотя в это же время состоится матч Минай – Львов.
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Однако именно матч Заря – Десна привлекает больше всего внимания, ведь это будет игра, в которой сойдутся претенденты на бронзовые награды.
При этом новичок луганчан Захеди Шахаб не попал в стартовый состав команды. В то же время с первых минут выйдет другой иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш.
Составы команд
- Заря: Василь, Циганис, Абу Хання, Вернидуб, Фаворов, Кочергин, Иванисеня, Хомченовский, Назарина, Гладкий, Аллахьяр.
- Десна: Паст, Тамм, Огиря, Тотовицкий, Калитвинцев, Билошевский, Мостовой, Гуцуляк, Конопля, Будковский, Имереков.
Заря – Десна онлайн-трансляция
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