Голанд може позаздрити: вихованець Динамо приніс перемогу Зорі в матчі з Чорноморцем
Луганська Зоря провалила осінню частину чемпіонату України. Проте у 2024 році "мужики" зуміли покращити турнірне положення.
Зоря – Чорноморець 1:0
Гол: Горбач, 12
У неділю, 14 квітня, відбувся матч 24-го туру УПЛ, в якому Зоря приймала Чорноморець. Луганці не програвали "морякам" у восьми останніх матчах, а тому сподівалися не псувати собі статистику, пише 24 Канал.
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Луганці виходять з кризи
Зоря під керівництвом Юрія Коваля демонструє раціональний футбол, націлений на результат. Не став винятком і звітний поєдинок.
Луганці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Ігоря Горбача. Форвард скористався чудовим навісом Богдана Бутка та ударом головою відправив м'яч у сітку воріт Данила Варакути. До речі цей гол став другим у Прем'єр-лізі для 19-річного футболіста.
Відео голу Горбача
Наприкінці матчу Зоря мала можливість оформити другий гол. На побачення з голкіпером Чорноморця вибіг Жуніор Рейс. Проте бразилець пробив поруч зі стійкою.
Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Зорі з рахунком 1:0.
Турнірне становище команд
- Зоря продовжує підійматися сходами турнірної таблиці. Підопічні Коваля тепер займають 10-ту сходинку з 26 очками.
- Чорноморець зберіг 8-ме місце. Команда Романа Григорчука набрала 29 балів у 23 поєдинках.
Відеоогляд матчу Зоря – Чорноморець