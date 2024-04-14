Заря – Черноморец 1:0

Гол: Горбач, 12

В воскресенье, 14 апреля, состоялся матч 24-го тура УПЛ, в котором Заря принимала Черноморец. Луганчане не проигрывали "морякам" в восьми последних матчах, а потому надеялись не портить себе статистику, пишет 24 Канал.

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Луганчане выходят из кризиса

Заря под руководством Юрия Коваля демонстрирует рациональный футбол, нацеленный на результат. Не стал исключением и отчетный поединок.

Луганчане добыли минимальную победу благодаря голу Игоря Горбача. Форвард воспользовался великолепным навесом Богдана Бутко и ударом головой отправил мяч в сетку ворот Даниила Варакуты. Кстати этот гол стал вторым в Премьер-лиге для 19-летнего футболиста.

Видео гола Горбача

В конце матча Заря имела возможность оформить второй гол. На свидание с голкипером Черноморца выбежал Жуниор Рейс. Однако бразилец пробил рядом со стойкой.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Зари со счетом 1:0.

Турнирное положение команд

Заря продолжает взбираться по ступенькам турнирной таблицы. Подопечные Коваля теперь занимают 10-ю строчку с 26 очками.

Черноморец сохранил 8-е место. Команда Романа Григорчука набрала 29 баллов в 23 поединках.

Видеообзор матча Заря – Черноморец