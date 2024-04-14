Зоря – Чорноморець 1:0

Гол: Горбач, 12

У неділю, 14 квітня, відбувся матч 24-го туру УПЛ, в якому Зоря приймала Чорноморець. Луганці не програвали "морякам" у восьми останніх матчах, а тому сподівалися не псувати собі статистику, пише 24 Канал.

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Луганці виходять з кризи

Зоря під керівництвом Юрія Коваля демонструє раціональний футбол, націлений на результат. Не став винятком і звітний поєдинок.

Луганці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Ігоря Горбача. Форвард скористався чудовим навісом Богдана Бутка та ударом головою відправив м'яч у сітку воріт Данила Варакути. До речі цей гол став другим у Прем'єр-лізі для 19-річного футболіста.

Відео голу Горбача

Наприкінці матчу Зоря мала можливість оформити другий гол. На побачення з голкіпером Чорноморця вибіг Жуніор Рейс. Проте бразилець пробив поруч зі стійкою.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Зорі з рахунком 1:0.

Турнірне становище команд

Зоря продовжує підійматися сходами турнірної таблиці. Підопічні Коваля тепер займають 10-ту сходинку з 26 очками.

Чорноморець зберіг 8-ме місце. Команда Романа Григорчука набрала 29 балів у 23 поєдинках.

Відеоогляд матчу Зоря – Чорноморець