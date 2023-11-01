Андрія Шевченка звинуватили у "пограбуванні" Золотого М'яча: весь скандальний рейтинг

Відоме британське видання вважає, що українець менше заслуговував на нагороду у 2004-му, ніж Тьєррі Анрі. Тоді француз став лише четвертим у голосуванні із великим відставанням.

У понеділок, 30 жовтня, став відомий володар Золотого М'яча-2023. Ним вже ввосьме в кар'єрі став Ліонель Мессі, який у грудні минулого року виграв чемпіонат світу з Аргентиною.

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Як і зазвичай, голосування завжди викликає суперечки та звинувачення у несправедливому присвоєнні нагороди. Відоме видання FourFourTwo, яке спеціалізується на різноманітних футбольних рейтингах, склало топ-10 найбільш незаслужених Золотих М'ячів.

У цей рейтинг увійшло і "пограбування" Андрія Шевченка, який взяв трофей у 2004-му. На думку видання, тоді нагороду мав отримати Тьєррі Анрі, який став чемпіоном АПЛ з Арсеналом.

РІК ВОЛОДАР ЗМ ХТО МАВ СТАТИ 1956 Стенлі Меттьюз Альфредо Ді Стефано 1960 Луїс Суарес Ференц Пушкаш 2001 Майкл Оуен Олівер Кан / Рауль Гонсалес 2003 Павел Недвед Тьєррі Анрі 2004 Андрій Шевченко Тьєррі Анрі 2006 Фабіо Каннаваро Джанлїджі Буііон 2010 Ліонель Мессі Веслі Снейдер 2013 Кріштіану Роналду Франк Рібери 2018 Лука Модрич Кріштіану Роналду / Мохамед Салах / Антуан Грізманн 2019 Ліонель Мессі Вірджіл ван Дейк 2021 Ліонель Мессі Роберт Левандовський

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Крім того, французу мали дати ЗМ ще і у 2003-му замість Павела Недведа. Що цікаво, одразу три титули Ліонеля Мессі піддали сумніву. На думку джерела, М'яч у 2010-му належав Снейдеру, у 2019-му мав отримати ван Дейк ,а у 2021-му – Левандовський.

Нагадаємо, що у 2004 році Шевченко виграв Серію А з Міланом та став найкращим бомбардиром турніру. У голосуванні за Золотий М'яч Андрій (175 очок) впевнено обійшов Деку (139) та Роналдіньо (133). Анрі ж посів лише четверту сходинку (80).