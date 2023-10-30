Нагородження найкращих: онлайн-трансляція церемонії Золотий М'яч-2023

30 жовтня 2023, 10:46
Читать новость на русском

В столиці Парижа назвуть найкращого гравця та гравчиню минулого сезону. Беззаперечними фаворитами є Ліонель Мессі та Ерлінг Голанд, які запалили на ЧС та в ЛЧ відповідно. Слідкуйте з нами за всіма подіями церемонії нагородження.

У понеділок, 30 жовтня, в Парижі відбудеться 67-ма церемонія нагородження "Золотий М'яч". Видання France Football визначить найкращих представників футболу за останній рік, пише 24 канал.

До теми Купається у грошах: скільки заробляє Мессі у порівнянні з українцем Кривцовим в МЛС

Захід вже традиційно відбудеться у паризькому театрі "Шатле", а одним із ведучих буде зірковий ексфутболіст Дідьє Дрогба. Організатори визначать переможців у семи номінаціях:

  • Золотий М'яч (найкращий гравець року)
  • Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)
  • Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)
  • Трофей Яшина (найкращий воротар року)
  • Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)
  • Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)
  • Клуб року (найкраща команда року)

Основними претендентами на головну нагороду церемонії є Ліонель Мессі (Інтер Маямі) та Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті). Перший у грудні привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу, а пізніше виграв Лігу 1 із ПСЖ.

Читайте також МанСіті відкрило поле, прикрасивши його переможною мозаїкою на честь легенди: відео

Норвежець же провів вогняний сезон у Манчестер Сіті. Голанду підкорились чотири трофеї за рік, в тому числі Ліга чемпіоніа та АПЛ. Саме Ерлінгу мають вручити Трофей Мюллера, адже за сезон форвард МанСіті забив 56 голів за клуб та збірну.

Пряма трансляція церемонії нагородження "Золотий М'яч-2023" буде доступна ютуб-каналі "Футбол 2.0", а також на сайті 24 каналу. Початок – о 21:45 за київським часом.

Дивіться церемонію нагородження "Золотий М'яч-2023" онлайн

 

Автор: Анатолій Дерека