Нагородження найкращих: онлайн-трансляція церемонії Золотий М'яч-2023

В столиці Парижа назвуть найкращого гравця та гравчиню минулого сезону. Беззаперечними фаворитами є Ліонель Мессі та Ерлінг Голанд, які запалили на ЧС та в ЛЧ відповідно. Слідкуйте з нами за всіма подіями церемонії нагородження.

У понеділок, 30 жовтня, в Парижі відбудеться 67-ма церемонія нагородження "Золотий М'яч". Видання France Football визначить найкращих представників футболу за останній рік, пише 24 канал.

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Захід вже традиційно відбудеться у паризькому театрі "Шатле", а одним із ведучих буде зірковий ексфутболіст Дідьє Дрогба. Організатори визначать переможців у семи номінаціях:

Золотий М'яч (найкращий гравець року)

(найкращий гравець року) Жіночий Золотий М'яч (найкраща гравчиня року)

(найкраща гравчиня року) Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

(найкращий молодий гравець року до 21 року) Трофей Яшина (найкращий воротар року)

(найкращий воротар року) Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

(найкращий бомбардир року) Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу)

(за вклад у соціальний розвиток футболу) Клуб року (найкраща команда року)

Основними претендентами на головну нагороду церемонії є Ліонель Мессі (Інтер Маямі) та Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті). Перший у грудні привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу, а пізніше виграв Лігу 1 із ПСЖ.

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Норвежець же провів вогняний сезон у Манчестер Сіті. Голанду підкорились чотири трофеї за рік, в тому числі Ліга чемпіоніа та АПЛ. Саме Ерлінгу мають вручити Трофей Мюллера, адже за сезон форвард МанСіті забив 56 голів за клуб та збірну.

Пряма трансляція церемонії нагородження "Золотий М'яч-2023" буде доступна ютуб-каналі "Футбол 2.0", а також на сайті 24 каналу. Початок – о 21:45 за київським часом.

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