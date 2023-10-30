В понедельник, 30 октября, в Париже состоится 67-я церемония награждения "Золотой Мяч". Издание France Football определит лучших представителей футбола за последний год, пишет 24 канал.
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Мероприятие уже традиционно состоится в парижском театре "Шатле", а одним из ведущих станет звездный эксфутболист Дидье Дрогба. Организаторы определят победителей в семи номинациях:
- Золотой мяч (лучший игрок года)
- Женский Золотой Мяч (лучшая игрок года)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь года)
- Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
- Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
- Клуб года (лучшая команда года)
Основными претендентами на главную награду церемонии Лионель Месси (Интер Майами) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити). Первый в декабре привел Аргентину к победе на чемпионате мира, а позже выиграл Лигу 1 из ПСЖ.
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Норвежец провел огненный сезон в Манчестер Сити. Холанду покорились четыре трофея в год, в том числе Лига чемпиона и АПЛ. Именно Эрлингу предстоит вручить Трофей Мюллеру, ведь за сезон форвард МанСити забил 56 голов за клуб и сборную.
Прямая трансляция церемонии награждения "Золотой Мяч-2023" будет доступна в ютуб-канале "Футбол 2.0", а также на сайте 24 канала. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
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