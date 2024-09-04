Артем Довбик – серед претендентів на Золотий м'яч-2024: коли церемонія та хто конкуренти

Вже за півтора місяця футбольна спільнота дізнається ім'я нового найкращого футболіста світу. Серед кандидатів на це звання буде і представник збірної України.

Видання France Football оголосило претендентів на звання найкращого гравця 2024 року. Кандидатами на нагороду "Золотий м'яч" стали 30 футболістів.

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Артем серед найкращих

Організатори оголошували гравців у довільному порядку. Серед претендентів на нагороду опинився і українець Артем Довбик, який влітку перейшов з Жирони до Роми.

Повний список претендентів на Золотий м'яч-2024 (доповнюється:

Артем Довбик (Жирона / Рома)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ / Реал)

Джуд Беллінгем (Реал)

Вінісіус Жуніор (Реал)

Федеріко Вальверде (Реал)

Дані Карвахаль (Реал)

Антоніо Рюдігер (Реал)

Тоні Кроос (Реал / завершив кар'єру)

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

Родрі (Манчестер Сіті)

Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Філ Фоден (Манчестер Сіті)

Букайо Сака (Арсенал)

Вільям Саліба (Арсенал)

Деклан Райс (Арсенал)

Мартін Едегор (Арсенал)

Ламін Ямал (Барселона)

Дані Ольмо (Лейпциг / Барселона)

Гаррі Кейн (Баварія)

Граніт Джака (Баєр)

Флоріан Вірц (Баєр)

Алехандро Грімальдо (Баєр)

Лаутаро Мартінес (Інтер)

Хакан Чалханоглу (Інтер)

Матс Гуммельс (Боруссія Д / Рома)

Вітінья (ПСЖ)

Коул Палмер (Челсі)

Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

Ніко Вільямс (Атлетік)

Адемола Лукман (Аталанта)

Церемонія нагородження премії "Золотий м'яч-2024" відбудеться 28 жовтня у Парижі в театрі "Шатле". Чинним володарем трофея є форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі.

Цікавий факт. Цього року ані Ліонель Мессі, ані Кріштіану Роналду не номіновані на премію "Золотий м'яч". Таке трапилось вперше за 20 років, востаннє Мессі або Роналду не претендували на нагороду аж у 2003 році.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Довбик перебрався з Дніпра-1 в Жирону та запалив за каталонців вже у дебютному сезоні. Артем відзначився 24 голами та 10 асистами у 39-ти іграх.

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Це допомогло каталонця посісти третю сходинку в Ла Лізі та вперше потрапити до Ліги чемпіонів. Втім влітку форварда збірної України придбала італійська Рома за 30 мільйонів євро.