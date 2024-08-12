2 серпня Рома офіційно оголосила про підписання Артема Довбика. Угода футболіста та клубу розрахована до 2029 року.

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Які цілі в Артема Довбика

Український футболіст зазначив, що на новий сезон головною метою є вихід у Лігу чемпіонів.

Ми маємо повернутися до Ліги чемпіонів. Це дуже важлива мета, якої потрібно досягти за будь-яку ціну. Рома не грала у цьому турнірі надто довго,

– розповів Довбик.

Довідка. Український футболіст відіграв за Жирону 41 матч, у якому забив 25 голів та віддав 10 результативних передач. Також за результатами сезону-2023/2024 він став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Відзначимо, що востаннє Рома виступала в Лізі чемпіонів у сезоні-2018/2019.