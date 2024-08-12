2 серпня Рома офіційно оголосила про підписання Артема Довбика. Угода футболіста та клубу розрахована до 2029 року.
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Які цілі в Артема Довбика
Український футболіст зазначив, що на новий сезон головною метою є вихід у Лігу чемпіонів.
Ми маємо повернутися до Ліги чемпіонів. Це дуже важлива мета, якої потрібно досягти за будь-яку ціну. Рома не грала у цьому турнірі надто довго,
– розповів Довбик.
Відзначимо, що востаннє Рома виступала в Лізі чемпіонів у сезоні-2018/2019.