Издание France Football объявило претендентов на звание лучшего игрока 2024 года. Кандидатами на награду "Золотой мяч" стали 30 футболистов.

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Артем среди лучших

Организаторы объявляли игроков в произвольном порядке. Среди претендентов на награду оказался и украинец Артем Довбык, который летом перешел из Жироны в Рому.

Полный список претендентов на Золотой мяч-2024 (дополняется:

  • Артем Довбик (Жирона/Рома)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ/Реал)
  • Джуд Беллингем (Реал)
  • Винисиус Жуниор (Реал)
  • Федерико Вальверде (Реал)
  • Дани Карвахаль (Реал)
  • Антонио Рюдигер (Реал)
  • Тони Кроос (Реал / завершил карьеру)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Родри (Манчестер Сити)
  • Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Уильям Салиба (Арсенал)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Ламин Ямал (Барселона)
  • Дани Ольмо (Лейпциг/Барселона)
  • Гарри Кейн (Бавария)
  • Гранит Джака (Байер)
  • Флориан Вирц (Байер)
  • Алехандро Гримальдо (Байер)
  • Лаутаро Мартинес (Интер)
  • Хакан Чалханоглу (Интер)
  • Матс Гуммельс (Боруссия Д/Рома)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Коул Палмер (Челси)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Нико Уильямс (Атлетик)
  • Адемола Лукман (Аталанта)

Церемония награждения премии "Золотой мяч-2024" состоится 28 октября в Париже в театре "Шатле". Действующим обладателем трофея является форвард Интер Майами Лионель Месси.

Интересный факт. В этом году ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не номинированы на премию "Золотой мяч". Такое случилось впервые за 20 лет, последний раз Месси или Роналду не претендовали на награду аж в 2003 году.

Напомним, что летом 2023 Довбик перебрался из Днепра-1 в Жирону и зажег за каталонцев уже в дебютном сезоне. Артем отметился 24 голами и 10 ассистами в 39-ти играх.

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Это помогло каталонцу занять третье место в Ла Лиге и впервые попасть в Лигу чемпионов. Впрочем летом форварда сборной Украины приобрела итальянская Рома за 30 миллионов евро.