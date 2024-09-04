Издание France Football объявило претендентов на звание лучшего игрока 2024 года. Кандидатами на награду "Золотой мяч" стали 30 футболистов.

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Артем среди лучших

Организаторы объявляли игроков в произвольном порядке. Среди претендентов на награду оказался и украинец Артем Довбык, который летом перешел из Жироны в Рому.

Полный список претендентов на Золотой мяч-2024 (дополняется:

Артем Довбик (Жирона/Рома)

Килиан Мбаппе (ПСЖ/Реал)

Джуд Беллингем (Реал)

Винисиус Жуниор (Реал)

Федерико Вальверде (Реал)

Дани Карвахаль (Реал)

Антонио Рюдигер (Реал)

Тони Кроос (Реал / завершил карьеру)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Родри (Манчестер Сити)

Рубен Диаш (Манчестер Сити)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Букайо Сака (Арсенал)

Уильям Салиба (Арсенал)

Деклан Райс (Арсенал)

Мартин Эдегор (Арсенал)

Ламин Ямал (Барселона)

Дани Ольмо (Лейпциг/Барселона)

Гарри Кейн (Бавария)

Гранит Джака (Байер)

Флориан Вирц (Байер)

Алехандро Гримальдо (Байер)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Хакан Чалханоглу (Интер)

Матс Гуммельс (Боруссия Д/Рома)

Витинья (ПСЖ)

Коул Палмер (Челси)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Нико Уильямс (Атлетик)

Адемола Лукман (Аталанта)

Церемония награждения премии "Золотой мяч-2024" состоится 28 октября в Париже в театре "Шатле". Действующим обладателем трофея является форвард Интер Майами Лионель Месси.

Интересный факт. В этом году ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду не номинированы на премию "Золотой мяч". Такое случилось впервые за 20 лет, последний раз Месси или Роналду не претендовали на награду аж в 2003 году.

Напомним, что летом 2023 Довбик перебрался из Днепра-1 в Жирону и зажег за каталонцев уже в дебютном сезоне. Артем отметился 24 голами и 10 ассистами в 39-ти играх.

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Это помогло каталонцу занять третье место в Ла Лиге и впервые попасть в Лигу чемпионов. Впрочем летом форварда сборной Украины приобрела итальянская Рома за 30 миллионов евро.