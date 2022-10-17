Золотий м'яч 2022: усі номінанти та переможці

В понеділок, 17 жовтня, в Парижі відбувається церемонія нагородження "Золотий м'яч" 2022. Організатори називають імена гравців, які отримали нагороди.

Головною нагородою від видання France Football є "Золотий м'яч" (Ballon d'Or). Перед тим організатори назвали імена 30 футболістів, які на неї претендують. І ще перед початком урочистостей почали називати, хто які місця посів, залишивши оголошення переможців вже на саму церемонію.

Варте уваги Церемонія нагородження Золотий м'яч 2022: онлайн-трансляція

Окрім того, під час церемонії нагородження вручать також найкращій футболістці (Ballon d'Or Féminin), найкращому воротарю (трофей імені Льва Яшина) та найкращому молодому футболісту (Копа трофі).

Найкращий гравець

Карім Бензема. Це було очікувано.

Найкраща футболістка

Другий рік поспіль нагороду отримала іспанка Алексія Путельяс з Барселони. Нагороду їй вручав Андрій Шевченко.

До теми Дуже важливо пам'ятати, що війна далі триває, – Шевченко на церемонії нагородження Золотий м'яч

Найкращий воротар

Приз імені Льва Яшина отримав бельгієць Тібо Куртуа. Він теж виступає за Реал, де і став чемпіоном Іспанії ат переможцем Ліги чемпіонів.

Найкращий молодий гравець

Перемогу у цій номінації здобув іспанський півзахисник Гаві з Барселони. Варто відзначити, що у 2021 році цю нагороду здобув його одноклубник Педрі, який цього разу оголошував переможця номінації.

Приз імені Сократеса

У 2022 році вирішили вперше вручити нагороду імені Сократеса. Її вручатимуть "за найкращі акції солідарності, здійснені чемпіонами". Першим номінантом став Садьо Мане.

Нагорода імені Герда Мюллера

Ше одна нова нагорода у 2022 році – трофей імені Герда Мюллера. Вона вручатиметься гравцю, який забив найбільше голів за клуб та збірну в офіційних матчах за сезон. Першим її отримав Роберт Левандовський, який в сезоні 2021/2022 побив рекорд Мюллера за кількістю голів в німецькій Бундеслізі.

Найкращий клуб

Найкращим клубом у 2022 році визнали англійський Манчестер Сіті.

Результати церемонії Золотий м'яч 2022

1. Карім Бензема (Реал)

2. Садьо Мане (Ліверпуль / Баварія)

3. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

4. Роберт Левандовський (Баварія / Барселона)

5. Мохамед Салах (Ліверпуль)

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

7. Тібо Куртуа (Реал)

8. Вінісіус Жуніор (Реал)

9. Лука Модріч (Реал)

10. Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)

11. Сон Хін Мін (Тоттенхем)

12. Ріяд Марез (Манчестер Сіті)

13. Себастьян Алле (Аякс / Боруссія Дортмунд)

14. Фабіньо (Ліверпуль)

14. Рафаель Леао (Мілан)

16. Вірджил Ван Дейк (Ліверпуль)

17. Каземіро (Реал)

17. Душан Влахович (Фіорентина / Ювентус)

17. Луїс Діас (Порту / Ліверпуль)

20. Кріштіану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)

21. Гаррі Кейн (Тоттенхем)

22. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль)

22. Філ Фоден (Манчестер Сіті)

22. Бернардо Сілва (Манчестер Сіті)

25. Йозуа Кімміх (Баварія)

25. Майк Меньян (Мілан)

25. Антоніо Рюдігер (Челсі / Реал)

25. Жоау Канселу (Манчестер Сіті)

25. Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг)

25. Дарвін Нуньєс (Бенфіка / Ліверпуль)