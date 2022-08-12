Французьке видання France Football опублікувало список номінантів на Золотий М'яч-2022. Ця нагорода щорічно вручається найкращому гравцю у футбол за думкою журналістів з усіх країн світу.

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Як і зазвичай, до списку увійшли 30 гравців. Цьогорічним сюрпризом стала відсутність у ньому семикратного володаря нагороди Ліонеля Мессі.

Аргентинець є не тільки чинним володарем Золотого М'яча, але і рекордсменом за кількістю нагород. Більш того, в останній раз Лео не потрапляв до списку номінантів аж у 2005 році.

Хто номінований

Серед 30 гравців домінують футболісти із Реала, Ліверпуля та Манчестер Сіті. Кожен з цих клубів представлений шістьма виконавцями. По двох гравців "делегували" Баварія, Тоттенхем та Мілан, а по одному – ПСЖ, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Боруссія Дортмунд та Лейпциг.

Реал : Тібо Куртуа, Вінісіус Жуніор, Каземіро, Карім Бензема, Лука Модрич, Антоніо Рюдігер.

: Тібо Куртуа, Вінісіус Жуніор, Каземіро, Карім Бензема, Лука Модрич, Антоніо Рюдігер. Ліверпуль : Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Луїс Діас, Фабіньо, Дарвін Нуньєс, Вірджил ван Дейк.

: Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Луїс Діас, Фабіньо, Дарвін Нуньєс, Вірджил ван Дейк. Манчестер Сіті : Бернарду Сілва, Ріяд Марез, Філ Фоден, Кевін Де Брюйне, Жоау Канселу, Ерлінг Холанд.

: Бернарду Сілва, Ріяд Марез, Філ Фоден, Кевін Де Брюйне, Жоау Канселу, Ерлінг Холанд. Баварія : Йозуа Кімміх, Садіо Мане.

: Йозуа Кімміх, Садіо Мане. Тоттенхем : Сон Хин Мін, Харрі Кейн.

: Сон Хин Мін, Харрі Кейн. Мілан : Рафаель Леау, Майк Меньян.

: Рафаель Леау, Майк Меньян. ПСЖ : Кіліан Мбаппе.

: Кіліан Мбаппе. Барселона : Роберт Левандовскі.

: Роберт Левандовскі. Ювентус : Душан Влахович.

: Душан Влахович. Манчестер Юнайтед : Кріштіану Роналду.

: Кріштіану Роналду. Боруссія Дортмунд : Себастьян Алле.

: Себастьян Алле. Лейпциг: Крістофер Нкунку.

Важливо! Переможець Золотого М'яча визначиться 17 жовтня 2022 року у Парижі.

Хто є фаворитом

Букмекери майже не сумніваються у перемозі Каріма Бензема. Котирування на форварда Реала не перевищують 1,10. Його основними конкурентами можуть стати хіба що Мохамед Салах та Кевін Де Брюйне.

Нагадаємо! За 2022 рік французький нападник виграв з Реалом Ла Лігу та Лігу чемпіонів та став найкращим бомбардиром в обох турнірах.