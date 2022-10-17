Організатори церемонії нагородження "Золотий м'яч" 2022 довірили Шевченкові вручити приз найкращій футболістці 2022 року. Нею стала Алексія Путельяс.

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Коли Шевченко вийшов на сцену, ведучі в нього спитали про війну в Україні.

"Це важкий момент для України. Я пишаюся всіма українцями. Я пишаюся тим, як моя країна захищається проти ворога. Це дуже важливо пам'ятати, що війна і далі триває", – заявив Шевченко.

Його слова зал зустрів тривалими оплесками.