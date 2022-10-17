Главной наградой от издания France Football является "Золотой мяч" (Ballon d'Or). Перед этим организаторы назвали имена 30 футболистов, на нее претендующих. И еще перед началом торжества стали называть, кто какие места занял, оставив объявления победителей уже на саму церемонию.

Достойно внимания Церемония награждения Золотой мяч 2022: онлайн-трансляция

Кроме того, во время церемонии награждения вручат также лучшей футболистке (Ballon d'Or Féminin), лучшему вратарю (трофей имени Льва Яшина) и лучшему молодому футболисту (Копа трофи).

Лучший игрок

Карим Бензема. Это было ожидаемо.

Лучшая футболистка

Второй год подряд награду получила испанка Алексия Путельяс из Барселоны. Награду ей вручал Андрей Шевченко.

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Лучший вратарь

Приз имени Льва Яшина получил бельгиец Тибо Куртуа. Он тоже выступает за Реал, где и стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Лучший молодой игрок

Победу в этой номинации одержал испанский полузащитник Гави из Барселоны. Следует отметить, что в 2021 году эту награду получил его одноклубник Педри, на этот раз объявлявший победителя номинации.

Приз имени Сократеса

В 2022 решили впервые вручить награду имени Сократеса. Ее будут вручать "за лучшие акции солидарности, совершенные чемпионами". Первым номинантом стал Садьо Мане.

Награда имени Герда Мюллера

Еще одна новая награда в 2022 году – трофей имени Герда Мюллера. Она будет вручаться игроку, забившему больше голов за клуб и сборную в официальных матчах за сезон. Ее в 2022 году получил Роберт Левандовский, в сезоне 2021/2022 побивший рекорд Мюллера по количеству голов в немецкой Бундеслиге.

Лучший клуб

Лучшим клубом в 2022 году был признан английский Манчестер Сити.

Результаты церемонии Золотой мяч 2022

1. Карим Бензема (Реал)

2. Садьо Мане (Ливерпуль / Бавария)

3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

4. Роберт Левандовский (Бавария / Барселона)

5. Мохамед Салах (Ливерпуль)

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

7. Тибо Куртуа (Реал)

8. Винисиус Жуниор (Реал)

9. Лука Модрич (Реал)

10. Эрлинг Холанн (Боруссия Дортмунд)

11. Сон Хин Мин (Тоттенхэм)

12. Рияд Марез (Манчестер Сити)

13. Себастьян Алле (Аякс / Боруссия Дортмунд)

14. Фабиньо (Ливерпуль)

14. Рафаэль Леао (Милан)

16. Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль)

17. Каземиро (Реал)

17. Душан Влахович (Фиорентина / Ювентус)

17. Луис Диас (Порту / Ливерпуль)

20. Криштиану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)

21. Гарри Кейн (Тоттенхэм)

22. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

22. Фил Фоден (Манчестер Сити)

22. Бернардо Силва (Манчестер Сити)

25. Йозуа Киммих (Бавария)

25. Майк Меньян (Милан)

25. Антонио Рюдигер (Челси / Реал)

25. Жоау Канселу (Манчестер Сити)

25. Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг)

25. Дарвин Нуньес (Бенфика / Ливерпуль)