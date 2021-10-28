Знову поразка: український боксер Цотне Рогава програв на чемпіонаті світу

Збірна України невдало виступає на чемпіонаті світу у Сербії. Уже п'ятий український боксер зазнав поразки на ранній стадії світової першості.

Рогава програв в 1/16 фіналу

У четвертий день чемпіонату світу поразки зазнав Цотне Рогава. В 1/16 турніру український боксер програв Давиду Чалояну з Вірменії.

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Рогава поступився роздільним рішенням суддів – 1:4. Цотне виступає у ваговій категорії понад 92 кілограмів.

За підсумком чотирьох днів на чемпіонаті світу збірна України здобула тільки одну перемогу.

У середу, 27 жовтня, чемпіон світу серед молоді Юрій Захарєєв переміг Махмуда Саїда із Сомалі. Українець, який виступає у ваговій категорії до 71 кілограму, переміг у своєму стартовому бою на турнірі.

Водночас поразок зазнали інші четверо представників України:

Олександр Корнєв (до 51 кілограму);

Сергій Горсков (до 86 кілограмів);

Андрій Єфимович (до 48 кілограмів) ;

Олег Чулячеєв (до 57 кілограмів).

Чемпіонат світу у сербському Белграді триватиме до 6 листопада.