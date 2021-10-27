Впевнена перемога українця

Український боксер Юрій Захарєєв (категорія 71 кілограм) пробився до другого кола чемпіонату світу з боксу.

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Українець переміг представника Сомалі Махмуда Саїда. Захарєєв був кращим за суперника у всіх раундах.

А під кінець третьої трихвилинки ще й відправив супротивника в нокдаун. Юрій переміг за одноголосним рішенням суддів – 30:24, 30:24, 30:23, 30:24, 30:26.

Захарєєв є першим українцем, який переміг на цьому чемпіонаті світу.

Раніше у першому колі поступилися Олександр Корнєв та Олег Чулячеєв.

Чемпіонат світу з боксу розрочався 24 жовтня та триватиме до 6 листопада.

Відео поєдинку українця.