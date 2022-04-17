У Чернігів повернувся футбол

Раніше на цьому стадіоні відбувались домашні матчі чернігівської Десни, а місцеві могли прийти та підтримати команду з трибун. Але після 24 лютого арена почала перетворювати у руїни.

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Завдяки силам ЗСУ та усім небайдужим окупантів вдалось вигнати із Чернігова. Місцеві почали розгрібати перші завали на стадіоні. Навіть на понищеному газоні хлопчаки змогли зіграти у футбол. Вони власноруч винесли вцілілі ворота на поле.

Перемогу здобула команда Сонечко з рахунком 2:0. Суддею матчу був директор стадіону імені Юрія Гагаріна. Юнаки повернули футбол у Чернігів. Такі моменти не можуть не зворушити українців, які гідно борються проти окупантів.

Нагадаємо, що Німеччина та дортмундська Боруссія зголосились допомогти у відбудові домашньої арени Десни.



Футбол на арені Десни / Фото Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України"



Матч на зруйнованій арені / Фото Всеукраїнської професійної спілки "Футбол України"