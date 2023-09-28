Ліонель Мессі та Жорді Альба через травми не зуміли допомогти Інтеру здобути другий поспіль трофей у США. Без колишніх зірок Барселони клуб із Маямі зазнав несподіваного фіаско, повідомляє 24 Канал.

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Немає голів, коли на полі немає Лео

Замість Лео та Альби господарів уперед вели український центрбек Сергій Кривцов та зірковий Серхіо Бускетс. Однак старання обох було замало для переможного результату.

Вже у першому таймі рахунок у зустрічі був 0:2 на користь Динамо Х'юстон. На 24-й хвилині Дорсі відкрив рахунок у матчі, а вже через 10 хвилин Бассі із пенальті подвоїв перевагу динамівців.

Така перевага гостей протрималась аж до компенсованого до поєдинку часу, коли Мартінес відквитав один м'яч. Але вже було замало часу в Інтер для того, аби бодай звести у основний час до мирової.

Інтер Маямі програв у фіналі Кубка США 1:2 Динамо Х'юстону.

Відео єдиного голу Інтера у фіналі

Кривцов не зумів підійняти над головою вже свій другий трофей із американським клубом.

Нагадаємо, що Мессі та Альба травмувались у першому таймі поєдинку МЛС проти Торонто. Ліонель до останнього надіявся вийти на поле у кубковому фіналі, але спостерігав за поразкою із трибун.

Вже 1 жовтня Інтер Маямі проведе домашню зустріч МЛС проти Нью-Йорк Сіті.