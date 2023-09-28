Лионель Месси и Жорди Альба из-за травм не смогли помочь Интеру завоевать второй подряд трофей в США. Без бывших звезд Барселоны клуб из Майами потерпел неожиданное фиаско, сообщает 24 Канал.

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Нет голов, когда на поле нет Лео

Вместо Лео и Альбы хозяев вели украинский центрбек Сергей Кривцов и звездный Серхио Бускетс. Однако старания обоих было мало для победного результата.

Уже в первом тайме счет во встрече оказался 0:2 в пользу Динамо Хьюстон. На 24-й минуте Дорси открыл счет в матче, а уже через 10 минут Басси с пенальти удвоил преимущество динамовцев.

Такое преимущество гостей продержалось до компенсированного до поединка времени, когда Мартинес отквитал один мяч. Но уже было мало времени в Интер для того, чтобы свести в основное время к мировой.

Интер Майами проиграл в финале Кубка США 1:2 Динамо Хьюстону.

Видео единственного гола Интера в финале

Кривцов не смог поднять над головой уже свой второй трофей с американским клубом.

Напомним, что Месси и Альба травмировались в первом тайме поединка МЧС против Торонто. Лионель до последнего надеялся выйти на поле в кубковом финале, но наблюдал за поражением с трибун.

Уже 1 октября Интер Майами проведет домашнюю встречу МЛС против Нью-Йорка Сити.